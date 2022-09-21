В среду, 21 сентября, идет 210-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Россия проведет "референдумы": что будет дальше — читайте в итогах 209-го дня войны.

В этом обновляемом материале — самое важное за сегодня.

21 сентября

08:29 В ночь на 21 сентября под обстрел снова попала Запорожская АЭС. Повреждено оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба Энергоатома.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока.

Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

Спустя час после обстрела персонал ЗАЭС наладил питание энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

Украинская компания обвиняет в обстреле российские войска, которые и контролируют АЭС.

08:22 Власти Запорожья подтвердили вчерашний удар по городу.

Заявили, что было попадание в объект инфраструктуры.

08:19 Газета The New York Times выделяет три объяснения, почему Россия решила провести "референдумы" на захваченных ей территориях.

1. Первое и основное - голосования (и последующая за ними аннексия) "могут стать прелюдией к российской военной эскалации в Украине". А также - "попыткой запугать правительство президента Владимира Зеленского и его сторонников и заставить Запад подчиниться".

2. Однако на этом фоне эксперты, опрошенные изданием, видят и формирование Путиным переговорной позиции для Запада.

"Вполне возможно, что, прибегая к таким радикальным, но не военным действиям, Кремль фактически дал бы понять, что готов вступить в настоящие переговоры", — заявил изданию Григорий Голосов, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

"Известно, что многие политики повышают свои требования, прежде чем перейти к реальным переговорам, и это нормальная тактика ведения переговоров, по крайней мере, для диктаторов", - уточнил он.

3. Третье объяснение - Россия пытается поддержать дух среди своих сторонников на захваченных территориях. После поражения в Харьковской области, они хотят гарантий, что Москва их не бросит. И "референдумы" такие гарантии пусть и формально, но дают.

08:03 Елена Зеленская прибыла в ООН на заседание 77-й Генассамблеи. Ее сопровождает премьер Денис Шмыгаль.

07:57 Утренний прилет по неподконтрольной Горловке. Над городом поднимается дым.

07:54 Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Генассамблее ООН, призвал предоставить ФРГ место постоянного члена Совбеза ООН и в целом реформировать этот орган, расширив влияние стран Азии, Африки и Южной Америки, чтобы "адаптировать правила и институты к реалиям этого века".

Шольц предлагает сначала предоставить Германии место одного из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а затем уже и кресло постоянного члена.

Согласно Уставу ООН, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето: Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.

07:50 Вслед за турецкими банками принимать российские карты "Мир" прекращают другие страны.

Об этом сообщили вьетнамский банк BIDV и казахский "Народный банк", пишут российские СМИ.

Ранее США пригрозили санкциями тем финансовым учреждениям, которые работают с российской платежной системой.

07:39 Последствия ночного обстрела Холодногорского района Харькова.

В многоквартирном доме после удара были заблокированы жители, ГСЧС вывела оттуда 10 человек.

В другом доме - один раненый, сообщил мэр Игорь Терехов.

В обоих домах разрушены крыши, верхние этажи жилых домов, лестничные клетки.

07:36 Американский Институт изучения войны полагает, что проведением "референдумов" и дальнейшей аннексией украинских территорий Кремль рассчитывает привлечь россиян к участию в войне в виде добровольцев для "защиты территории РФ".

"Путин и его советники, очевидно, осознали, что нынешних российских сил недостаточно для завоевания Украины и что усилия по быстрому созданию крупных вооруженных сил за счет добровольной мобилизации не удовлетворяют требованиям российских вооруженных сил", - полагают американские эксперты.

Российское законодательство обязывает готовить призывников не менее четырех месяцев перед отправкой за границу, и аннексия украинских территорий позволила бы обойти это ограничение и начать открыто использовать призывников для участия в боевых действиях.

При этом в Институте не видят признаков, что Владимир Путин собирается расширить воинскую повинность и объявить мобилизацию в ближайшее время. Пока Кремль решил пойти путем усиления наказание для уже воюющих в Украине войск за дезертирство, сдачу в плен и другое неповиновение, спешно принимая соответствующий закон в обход обычных процедур.

07.24 Основное из утренней сводки Генштаба:

1. Основные российские цели по обстрелам за эти сутки - Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времьевка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

Отдельно упоминается Николаевка, где пытались снова ударить по Славянской ТЭЦ.

В неподконтрольном Сватово ("ЛНР") ВСУ 19 сентября разбомбили комендатуру.

2. Противник наступал под Бахмутом (Веселое, Курдюмовка, Зайцево),. Горловкой (Майорск), Авдеевкой (Первомайское), Марьинкой и Угледаром (Новомихайловка).

Все атаки, как заявляется, отброшены ВСУ.