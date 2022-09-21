Вечером 21 сентября поступили известия об освобождении из российского плена украинцев и иностранцев, воевавших за Украину.

"Страна" собрала все, что известно по этому поводу на данный момент.

Россия передала Саудовской Аравии передали пятерых британцев, одного марокканца, одного шведа, одного хорвата и двух американцев. Предполагается, что россияне отпустили гражданина Швеции Матиаса Густафссона, гражданина Хорватии Векослава Пребига, граждан Великобритании Джона Гардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также граждан США Александра Дрюке и Энди Хьюна, а также марокканца с украинским гражданством Саадуна Брагима.

Часть из них была уже приговорена в "ДНР" к смертной казни.

Параллельно прошел обмен пленными в Украине. В результате была освобождена военнослужащая "Азова" Екатерина Полищук, известная как "Пташка".

Также освобождены морпех Михаил Дианов, ставший известным благодаря фото с "Азовстали", глава патрульной полиции Мариуполя Вершинин, мариупольский полицейский Святослав Ермолов и еще не менее семи украинских военнослужащих (а возможно, и гораздо больше).

Стоит напомнить, что на днях Эрдоган заявлял, что Украина и Россия договорились обменять 200 военнопленных. Не исключено, что как раз сейчас этот масштабный обмен и произошёл.

На кого или на что обменяли военнопленных (и украинцев, и иностранцев), пока непонятно. Учитывая, что часть иностранцев была уже приговорена к смертной казни, а среди возвращённых из плена украинцев есть известные лица, можно предположить, что Россия также получила что-то для себя важное. Или кого-то.

Также обращает внимание, что обмен произошёл в день, когда Владимир Путин объявил мобилизацию и пообещал признать результаты "референдумов", то есть присоединить захваченные украинские территории к РФ.

Между тем в сети появилось видео с машинами, которые увозят возвращённых в Украину в ходе обмена военнопленных из Мариуполя.

Известно, что обмен произошёл в Черниговской области.