Россия освобождает 10 военнопленных при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Саудовской Аравии заявил, что в список освобожденных заключенных входят граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.

То есть - иностранцы, которые воевали на стороне Украины.

Самолет с ними сегодня приземлился в Саудовской Аравии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных. Отвечая на вопрос, каким образом и как быстро, по его мнению, может завершиться война в Украине, Эрдоган сказал, что состоится обмен военнопленными, и это станет значительным шагом вперед.

Накануне генсек ООН призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Тем временем война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".