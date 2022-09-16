Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину, которую предложила ООН, только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных.

Это заявление прозвучало в интервью Reuters в ответ на заявление ООН, которая предложила возобновить поставки российского аммиака в Украину, чтобы уменьшить глобальную нехватку удобрений на мировом рынке.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", - сказал украинский президент.

В Кремле при этом негативно отреагировали на предложение Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

"Разве люди и аммиак – это одно и то же?", – заявил Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган поддержал требование РФ открыть рынки для российского зерна и удобрений.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.