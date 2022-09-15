ООН пытается убедить Украину и Россию возобновить работу аммиакопровода из Тольятти в Одессу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Информацию также подтвердила представитель ООН Ребекка Гринспан.

"Переговоры двигаются в правильном направлении, и все стороны на каждом уровне прилагают все усилия для обеспечения положительного результата", - заявила Гринспан.

По ее словам, переговоры проходят "срочно" для предотвращения "продовольственного кризиса во всем мире" в последующие годы.

Аммиак - основная составляющая в производстве нитратных удобрений. Увеличение поставок может снизить цены на него и ослабить риски продовольственного кризиса в ряде стран.

В Украине через аммиакопровод "Тольятти-Одесса", (конечная точка - Одесский припортовый завод), до 24 февраля осуществлялся экспорт аммиака производства российских ПАО "Тольяттиазот" и АО "Минудобрения" принадлежащие российским бизнесменам Дмитрию Мазепину и Аркадию Ротенбергу.

Поставки остановились после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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