Биржевая цена газа в Европе пошла в рост на фоне объявления "Газпрома" о полной остановке "Северного потока" на неопределенный срок.

Цена на европейских биржах сегодня подскочила сразу на 30% до 2900 долларов за 1000 кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $2855 за тысячу кубометров, пишет "Интерфакс". При этом в пятницу торги закрылись на уровне $2213.

В России допустили, что биржевые цены на газ могут продолжить рост с наступлением холодного времени года. Рекорд цены газа был установлен 26 августа. Тогда цена на биржах поднялась в течении дня сначала до 3400 а затем до 3521 доллара за 1000 кубометров.

Напомним, "Газпром" объяснил отключение поломкой оборудования и невозможностью ремонта. В ходе техобслуживания оборудования были обнаружены утечки масла. "Газпром" объявил, что вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу "Северный поток".

Ранее "Страна" писала о том, как меняется ситуация с газом в мире, что сейчас происходит на энергорынках и какие будут цены.

Напомним, в Еврокомиссии назвали цинизмом остановку Россией газопровода "Северный поток", несмотря на заявления "Газпрома" о том, что газопровод загружен всего на 20% из-за антироссийских санкций.