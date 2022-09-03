На Вацлавской площади в Праге 3 сентября прошел огромный митинг с требованием отставки правительства, снижения цен на газ и электричество.

Как сообщают местные СМИ, организаторы акции - ряд оппозиционных партий - заявляют, что правительство Петра Фиалы принимает "запоздалые и недостаточные меры" в борьбе с повышением стоимости энергоресурсов и всеобщим ростом цен на товары и услуги.

По мнению протестующих, в первую очередь от этого страдают пенсионеры и малоимущие граждане, а многие предприятия и фирмы вынуждены увольнять работников.

По данным полиции, в митинге приняли участие не менее 70 тысяч человек.

Газета Lidové noviny пишет, что среди требований было и объявление страной нейтралитета и заключение договоров о покупке дешёвого газа, в частности, у России. Также звучат лозунги против Евросоюза, НАТО, поддержки Украины в войне с Россией и требования ограничить приём украинских беженцев.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.

Накануне парламентская оппозиция не сумела отправить правительство Чехии в отставку. За вотум недоверия проголосовали 84 из 200 депутатов при необходимых 101 голосе.

Тем временем официальная Прага придерживается проукраинского курса. Накануне Германия и Чехия полностью согласовали круговой обмен вооружениями в рамках помощи Украине.

Также СМИ сообщали, что Чехия инициирует внеочередное заседание Энергетического совета ЕС из-за роста цен на электричество.