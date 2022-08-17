Лидер ультраправой итальянской партии Джорджа Мелони находится на волне популярности и в следующем месяце может стать первой женщиной - премьер-министром Италии.

Об этом пишет АР.

В 2019 году Мелони с гордостью представила Кайо Джулио Чезаре Муссолини - правнука диктатора, в качестве одного из своих кандидатов в Европейский парламент, который в итоге проиграл.

Всего пять лет назад "Братья Италии" (название партии вдохновлено вступительными словами государственного гимна) рассматривались как маргинальная сила, набравшая 4,4% голосов. Теперь, согласно опросам общественного мнения, она может выйти на первое место в сентябре и получить до 24% поддержки, опередив левоцентристскую Демократическую партию во главе с бывшим премьер-министром Энрико Леттой.

Мелони вступила в союз с правой партией "Лига" во главе с Маттео Сальвини, который, как и она, выступает за подавление нелегальной миграции. Другой ее союзник на выборах - правоцентристская партия "Вперед, Италия" (Forza Italia) бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Мелони критикует "бюрократов в Брюсселе" и "климатический фундаментализм". Она часто рассматривает правила Европейского Союза как нарушение суверенитета Италии, сообщает АР.

В конце июля президент Италии подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент.

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