В среду крупная группа Демократической партии подала жалобу на Федеральную избирательную комиссию, обвинив ее в том, что та позволила экс-президенту Дональду Трампу нарушить закон о финансировании избирательной кампании, которую он еще не начал, но уже потратил политические пожертвования на президентскую заявку 2024 года.

Об этом пишет Reuters.

Группа American Bridge в марте пожаловалась в комиссию на фонд Трампа "Спасти Америку". В соответствии с законодательством США фонд может оплачивать политическую деятельность, такую как поездки Трампа, проживание в отеле и взносы в пользу политических союзников, но его нельзя использовать для финансирования собственной избирательной кампании.

American Bridge заявила, что Трамп нарушает законы о финансировании избирательной кампании, часто намекая, что он планирует снова попасть в Белый дом, в то время как "Спасти Америку" оплачивает митинги по всей стране и цифровую рекламу.

В иске, поданном в среду в суд США по округу Колумбия, утверждается, что Федеральная избирательная комиссия не отреагировала на мартовскую жалобу, что фактически позволило Трампу собрать деньги для участия в президентских выборах, не объявляя себя кандидатом.

"Бездействие комиссии позволило Трампу продолжать нарушать закон", — говорится в иске American Bridge.

Трамп неоднократно намекал на очередную баллотировку в Белый дом, но официально не объявлял себя кандидатом.

Пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович ранее назвал жалобу American Bridge несерьезной. А в комиссии отказались от комментариев. В ее руководство входят три республиканца, два демократа и независимый член.

Трамп основал свой фонд "Спасем Америку" через несколько дней после поражения на президентских выборах 2020 года. Фонд имеет более 100 миллионов долларов в банке.

Ранее "Страна" писала, что Трамп заявил, что мысленно уже принял решение об участии в президентских выборах.

Между тем опросы показывают, что 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. При этом 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.