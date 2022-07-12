Американский предприниматель Илон Маск высказался против участия бывшего президента США Дональда Трампа в следующих президентских выборах.

"Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить свою шляпу и уплыть в закат. Демократы также должны прекратить атаку - не делайте так, чтобы единственным способом для Трампа выжить было возвращение себе президентства... Трампу будет 82 года к концу (возможного нового - Ред.) срока, это слишком много для руководителя чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки", - написал Маск в Твиттер-аккаунте.

При этом, по его мнению, если нынешний губернатор Флориды Рон Десантис будет баллотироваться на выборах в 2024 году против нынешнего президента США Джо Байдена, то легко победит, и ему не нужно даже проводить предвыборную кампанию.

В мае Маск уже заявлял, что не считает Трампа хорошим кандидатом в президенты США.

Также он говорил, что на предстоящих выборах будет голосовать за республиканцев, хотя многие годы отдавал свой голос за демократов.