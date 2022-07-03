Большинство американцев выступает против того, чтобы Трамп и Байден вновь баллотировались в президенты. Об этом свидетельствует соцопрос, проведённый в конце июня Гарвардским центром политических исследований.

При этом опрос показал, что Трамп находится в более прочном положении, свидетельствует издание Axios.

70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.

На вопрос о том, "соответствует ли Байден умственному состоянию, чтобы служить президентом Соединенных Штатов, или у вас есть сомнения относительно его пригодности для должности", 60% респондентов ответили, что сомневаются в пригодности Байдена, в том числе 90% респондентов-республиканцев и более четверти демократов.

На потенциальных праймериз Демпартии лишь 30% опрошенных демократов заявили, что поддержат Байдена. Вице-президент Камала Харрис набрала 18% голосов, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 8%.

Теперь - по Трампу. 60% избирателей говорят, что не хотят, чтобы он снова баллотировался. Каждый третий опрошенный заявил, что это разделит Америку. 36% сказали, что он неустойчив, а 30% заявили, что Трамп несет ответственность за бунт в Капитолии 6 января 2021 года.

Но Трамп является явным фаворитом избирателей Республиканской партии на предварительных выборах среди других потенциальных кандидатов от республиканцев. Среди опрошенных республиканцев 56% заявили, что проголосуют за Трампа на предварительных выборах (и в этом отличие от ситуации с Байденом, который не имеет столь большой поддержки среди сторонников своей партии).

Губернатор Флориды Рон ДеСантис второй по популярности среди избирателей Республиканской партии с 16%. Бывший вице-президент Майк Пенс набрал 7%.

Мы уже рассказывали, что 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Также мы рассказывали, что Трамп может в скором времени объявить о начале предвыборной кампании за пост президента США.