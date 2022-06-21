Экс-президент США Дональд Трамп считает, что американский лидер Джо Байден, рейтинг которого в стране стремительно падает, ведет Штаты к мировой войне.

Об этом Трамп заявил в интервью Newsmax.

Бывший американский президент сказал, что "никто не думал, что в этой стране все может пойти настолько плохо и так быстро".

По его словам, "у страны большие проблемы", и США в опасности из-за украинско-российской войны.

"То, как они ведут себя, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают. Это безумие", - заявил Трамп.

Он обратил внимание, что Иран на грани превращения в ядерную державу, а Китай становится мировой сверхдержавой, а вторжение РФ разворачивается на фоне того, что США "не уважают" в мире.

Другая угроза США - рецессия, считает экс-президент Штатов.

"Мы уже находимся в состоянии рецессии. Теперь мы видим, что политика Байдена делает с экономикой", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в США годовая инфляция стала рекордной с 1981 года.

Вместе с тем, писали, что большинство граждан США на президентских выборах готовы поддержать Дональда Трампа, а не Джо Байдена.