Президент США Джо Байден заявил, что вряд ли поедет в Украину в рамках своего европейского турне в конце месяца.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Также Байден сказал, что очень вероятно, что Украина станет членом Евросоюза.

Как писала "Страна", 14 апреля Байден утвердительно ответил на вопрос репортеров, готов ли он лично отправиться в Украину, где идет война.

Однако день спустя Белый дом заявил, что у президента нет планов поехать в Украину. В администрации добавили, что если бы они и были, то вряд ли поездку планировали из соображений безопасности.

А через неделю президент США сказал, что не уверен, поедет ли в Украину.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.