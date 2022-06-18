79-летний президент США Джо Байден, который недавно резво бежал к вертолету, чтобы улететь на море, упал с велосипеда во время поездки возле своего дома в Рехобот-Бич. Об этом сообщил The Daily mail.

Как сообщает издание, президент Джо Байден совершил одиночную велопрогулку в окружении агентов в субботу утром возле своего дома в Рехобот-Бич примерно в 9:30 утра.

"Доброе утро!" сказал он журналистам, помахав рукой, а после чего, видимо, потеряв управление велосипедом, упал.

Однако лидер США серьезно не пострадал и заверил журналистов, что он в порядке.

Сообщается, что чета Байденов прибыла в этот дом для того, чтобы В пятницу Байдены отметили 45-ю годовщину свадьбы и проводят июньские праздничные выходные на пляже с первой кошкой Уиллоу.

Байден сказал журналистам, что ему было трудно снять обувь с педалей велосипеда, что привело к падению. После этого Байден снова сел на велосипед и продолжил прогулку.

Ранее "Страна" писала, что недавно Джо Байден снова споткнулся и чуть не упал на трапе самолёта.

А в конце мая уже этого года во время выступления на заводе Samsung в Пхентхэке (Южная Корея) Байден обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку.

Мы подробно разбирались, почему президент США Байден упал на трапе самолета, забывает слова, путает имена и что у него на самом деле со здоровьем.