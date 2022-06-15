Рекордный рост цен на бензин в США, беспрецедентная инфляция и падение фондовых рынков не убавили у президента страны Джо Байдена уверенности о будущем страны. Более того, глава Белого дома заявил, что в данный момент он наиболее оптимистичен.

Об этом Байден сказал 14 июня на мероприятии в Филадельфии - 29-м конституционном съезде.



"Правда в том, что я не был более оптимистичен об Америке, чем сейчас", - заявил Байден.

Он добавил, что предыдущий президент США Дональд Трамп оставил страну не в лучшем положении.

Оптимистичное заявление прозвучало на фоне непрекращающегося роста цен на бензин в США. Так, на некоторых заправках Калифорнии бензин продают уже дороже 7 долларов за галлон (3,785 литра).

Ранее "Страна" писала о публикации в США данных о рекордной инфляции за май, которая составила 8,6% в годовом исчислении и оказалась самой высокой за более чем 40 лет. Байден объяснил ее происками Владимира Путина. Он заявил, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.

А сегодня президент США заявил, что рекордная инфляция и значительный рост цен на топливо в США – "побочные продукты помощи Украине".