Стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена, рейтинг которого неуклонно падает, выросла более чем в два раза.

Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Известно, что в субботу, 4 июня, средняя стоимость бензина марки Regular по стране вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,81 доллара за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара.

Напомним, президент США Джо Байден предупредил, что быстрых решений для борьбы с высокими ценами на энергоносители и продукты питания нет, поэтому в ближайшее время они не подешевеют. По словам Байдена, Белый дом изо всех сил пытается сдержать последствия заоблачной инфляции.

Ранее мы приводили цены на бензин в США по состоянию на 30 мая. Цена бензина на автозаправках в США вновь выросла, достигнув 4,62 доллара за один галлон (3,785 литра). Прирост за год составил 1,57 доллара (51%).

Также "Страна" сообщала, что экономический пессимизм американцев достиг самого низкого уровня после мирового кризиса 2008 года. Так, 14% взрослых в США оценивают экономические условия как отличные или хорошие, 46% говорят, что они плохие, а еще 39% считают их довольно удовлетворительными. При этом в апреле 20% американцев оценили экономику положительно, а 42% заявили, что она плохая.