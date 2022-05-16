Цена на бензин в США продолжает расти и побила очередной рекорд. Она неумолимо подбирается к пяти долларам за галлон.

Об этом сообщают мировые издания.

В среднем по стране за галлон (3,785 литра) топлива просят 4,483 доллара. Это на 3 цента больше, чем в пятницу. Стоимость дизельного топлива достигла 5,56 доллара за галлон.

В Калифорнии, где топливо всегда дороже, средняя цена за галлон составляет без малого 6 долларов. Пользователи соцсетей при этом публикуют фотографии с заправок, где бензин продают и дороже.

Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

С ценами на бензин и с его наличием большие проблемы в других частях мира.

Ранее "Страна" сообщала, что в островном государстве в Индийском океане Шри-Ланке осталось топлива только на один день. Власти предупредили о тяжелом периоде, который предстоит пережить Шри-Ланке.

Также мы рассказывали, как в Украине поднимают цены на такси и общественный транспорт. Это происходит на фоне подорожания топлива и его острого дефицита.