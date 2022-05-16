Министерство экономики Украины повысило предельную цену на бензин и уменьшило ее на дизтопливо.

Теперь средняя стоимость бензина составляет 33,36 гривни за литр, а дизельного топлива - 35,31 гривни за литр.

По сравнению с началом месяца, цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо - уменьшилась на 32 копейки.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на обычное дизтопливо - 42,31 грн/литр.

В то же время, премиальные марки горючего могут реализовываться с 5% надбавкой: бензин А-95 - 41,85 грн/л, дизтопливо - за 44,42 грн/л.

Отметим, что в реальности бензин в Украине в условиях его дефицита стоит примерно 60-70 долларов за литр.

Ранее мы подробно рассказывали, почему в Украине резко ухудшилась ситуация с топливом, и когда оно появится.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской мэрии уверяют, что в столице до конца мая должна быть решена проблема с горючим.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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