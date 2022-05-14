В Киевской мэрии уверяют, что в столице до конца мая должна быть решена проблема с горючим.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире информационного телемарафона.

По его словам, сегодня сначала обеспечиваются горючим те структуры, которые должны его получить в первую очередь.

"Для всех остальных потребителей - это вопрос рынка. Я думаю, что неделя-две и все наладится. Думаю, что до конца месяца не будет проблем с горючим в городе Киеве", - сказал Поворозник.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве и Киевской области продолжается дефицит бензина. Большинство заправочных станций закрыты. А на тех, которые работают, доступны только дизель и газ.

При этом в мае по совершенно новым логистическим маршрутам Украина получит 350 тысяч тонн топлива. Для этого правительство предприняло комплекс неотложных действий.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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