В ближайшее время проблема с дефицитом бензина в Украине решится. Задержки с поставками связаны с неготовностью европейской инфраструктуры обеспечить нужное нашей стране количество топлива.

Об этом заявил замглавы ОП Ростислав Шурма.

"Оказалось, что банально порты, железнодорожная инфраструктура, цистерны, тяга в восточной Европе не готовы к переработке такого количества нефтепродуктов, поскольку мы страной потребляли один миллион тонн дизеля, бензина и сжиженного газа каждый месяц", - заявил он.

Сейчас ОП вместе с правительством активно решает эту проблему.

По словам Шурмы, объем импорта топлива уже увеличен в 5 раз по сравнению с тем, как было полтора месяца назад. Кроме того, будет создан стратегический запас, "который невозможно будет разбомбить и разрушить и который обеспечит стабильность и наличие нефтепродуктов на несколько месяцев вперед".

Напомним, в правительстве пообещали, что цены на топливо в Украине не вырастут до 100 гривен за литр, как прогнозировали эксперты. В команде первой вице-премьера Юлии Свириденко обещают, что в Украине бензин можно будет купить по 40 грн/1 литр, а дизель - не более чем по 43 грн.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.