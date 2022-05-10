"Страна" поговорила с источниками во власти и выяснила, как решается (и решается ли) проблема с дефицитом бензина. Источник в Офисе президента утверждает, что главная загвоздка - в логистике западных портов.

"На совещании с участием президента Юлия Свириденко (первый вице-премьер — министр экономики Украины - Ред.) объясняла, что загвоздка - в логистике западных портов, через которые Украине доставляют бензин. На этих портах сейчас выполняются предыдущие контракты, а проблема Украины возникла внезапно и срочно. Скажем так: наши контракты "встали в очередь" за всеми остальными текущими контрактами. Сейчас эту проблему пытаются решить", - сообщает источник "Страны".

Когда именно дефицит бензина в Украине закончится, прогнозировать в Офисе президента не берутся. В данный момент над упрощением поставок топлива в страну работают Минэкономики и Мининфраструктуры. Как быстро наладится ввоз бензина, напрямую зависит от разгрузки западных портов и пропускной способности на границе с Украиной.

Другой собеседник "Страны" в структуре правительства подтверждает, что дефицит топлива сложился из-за проблем с логистикой и количеством бензовозов.

"Две трети бензина до войны завозилось в Украину из Беларуси, России и через море. А сейчас его можно завозить только через западную границу. К тому же, на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе все остановилось, он разрушен. То есть, теперь 100% поставок идет наземным транспортом через западную границу", - отмечает источник "Страны".

Впрочем, он утверждает, что для устранения дефицита бензина пока "толком ничего не делается".

По его словам, вина за сложившуюся ситуацию лежит на Минэкономики и Минэнергетики, которые "упустили время", когда проблему можно было решить и даже избежать ее.

"Запасы топлива по нефтебазам нужно было рассредоточить. Частично этого не было сделано. Из-за чего удары российских войск по нефтебазам существенно снизили запасы топлива в Украине. В тот момент уже нужно было решать вопрос логистики из Польши и других стран по контрактированию и ввозу бензина. Просто упустили две-три недели. Если бы тогда это сделали, сейчас уже бы ситуация выравнивалась. А так еще две-три недели будет дурдом", - утверждает собеседник "Страны".

Источник прогнозирует, что еще минимум неделю будет сохраняться дефицит дизеля, а бензина - еще дольше.

Также, по мнению источника "Страны" в правительстве, искусственное сдерживание цен на бензин в текущей ситуации - не вполне правильный подход.

"Они держат цену на бензин, а ее нужно было немного отпустить, и рынок сам бы себя отрегулировал. Такое жесткое регулирование сейчас невозможно. И все равно же цены скачут, уже есть подорожание бензина. Никто не будет торговать себе в убыток. Должен быть ручной режим макроменеджмента, а его нет", - отмечает источник.

Он не исключает, что теперь власти будут "искать виноватого" в этой ситуации.

"Не зря несколько дней назад появилось видео, где Юлия Свириденко говорит, что вопрос по бензину будет решен через неделю. Через неделю он не будет решен, это уже четко понятно. В связи с этим через некоторое время Свириденко могут уволить, чтобы сбросить на нее ответственность за дефицит", - предполагает источник "Страны".

В данный момент на пунктах пропуска уже предоставили приоритетный проезд бензовозам, устроив для них "зеленый коридор". Собеседники "Страны" прогнозируют, что дефицит бензина начнет постепенно спадать - но не раньше, чем через несколько недель.

Ранее чиновники пообещали, что цены на бензин будут не выше 40 грн за литр.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.