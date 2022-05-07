На большинстве заправок в Киеве и области доступен только дизель и газ. Продолжается дефицит бензина А-95, сообщает корреспондент "Страны".

Очереди достигают несколько километров. Люди готовы ждать по 2-3 часа, чтобы заправить машину. Много заправок остаются закрытыми.

На заправке Avantage 7 дизель продают по 54.55 грн за литр, газ по 32.95. Расчёт возможен как картой так и за наличные. Бензин продают без ограничений по количеству.

На некоторых заправках сети БРСМ продают бензин А-92 по 43.90 за литр.

Дизель на заправочных станциях этой же сети продают по 44.74 за литр, а газ по 33.29, но купить топливо можно только по талонам, которые продаются через мобильное приложение БРСМ. Топливо продают без ограничений по количеству.

На одной из подпольных заправок в Киевской области в промышленной зоне продают А-95 по 50 грн за литр, покупать можно без ограничений. Очередь выстроилась более 50 автомобилей.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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