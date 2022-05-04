В результате вчерашнего ДТП под Ровно погибли 26 человек. Об этом сообщает Национальная полиция в области.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.

В полиции говорят, что на момент ДТП в салоне автобуса "Setra", который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и водитель. Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса).

Травмировались 12 человек: 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза. Все пассажиры - в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет. Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Скриншот: Facebook/Поліція Рівненської області

Напомним, вчера в Ровенской области, у села Сытное Дубенского района, на трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП. Авария произошла примерно в 19:30. Автобус, в котором ехали пассажиры, направлявшиеся за границу, столкнулся с бензовозом.

Также мы писали о том, что в МВД позже уточнили, что в аварии столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус.