Утром во вторник, 3 мая, армия РФ обстреляла фабрику в Харьковской области. В результате на месте возник пожар. Один человек погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения подверглись значительным разрушениям. К сожалению, погиб 46-летний работник, который на время обстрелов находился на территории", - написал Синегубов.

Он также рассказал, что за прошедшие 24 часа противник нанес по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и один артиллерийский. Пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

Кроме того, в Харьковской области войска РФ в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи и Чугуев. Два человека пострадали при обстреле Харькова, еще один - Чугуевского района.

Напомним, в Харькове из-за интенсивных обстрелов жителей некоторых районов просили не покидать укрытия.

Также мы писали, что в Харькове остановилась промышленность и замер бизнес.

Вместе с тем, в городе изменили время комендантского часа.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

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