В Харькове с сегодняшнего дня меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Внимание, меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00. и продлится до 6.00 часов", - сказано в посте.

До сегодняшнего дня режим комендантского часа действовал с 20.00 до 6.00.

Синегубов напомнил, что режим предполагает запрет на передвижения по городу пешком или на транспорте. Нельзя покидать дома и следует стараться оставаться в укрытиях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе ввели усиленный комендантский час, который длится в городе с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.