В Киеве и Киевской области возвращают "старое" время действия комендантского часа.

В ночь на 24 апреля ограничение на пребывание на улице сократили, комендантский час действовал с 23:00 до 5:00. Сейчас в городской администрации решили вернуться к режиму с 22:00 до 5:00 утра.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Киев и область возвращаются к установленному ранее комендантскому часу, который будет действовать каждую ночь с 22:00 до 5:00. В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск военного коменданта города Киева", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час строго-настрого запрещено. Также киевская власть призвала горожан не посещать места отдыха на природе.

"В окрестностях и в пригороде продолжаются работы по разминированию. Леса в городе запрещено посещать на период действия военного положения", - отметили в КГГА.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве не сбавляют оборонных темпов, в столице продолжают усовершенствовать блокпосты и укрепления обороны на подступах к городу.

Также мы рассказывали, что в Киеве решили останавливать поезда метро на время воздушной тревоги. Это будет происходить во время следования через наземные участки по "красной" ветке.