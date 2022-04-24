Количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 23 апреля составило 5 186 744 человека. По состоянию на 17 апреля количество покинувших страну было почти на 400 тысяч меньше.

Такие данные приводит Управление Верховного комиссара Общества объединенных наций (ООН) по делам беженцев.

По данным Управления, за апрель выехали более 1 151 000 украинцев, в то время как в марте страну покинули 3,4 млн.

Больше всего украинцев выехало в Польшу, сейчас их там 2,9 млн. В Румынии - 774 094 человека, Венгрии - 489 754 человека, Молдове - 433 214 человек и в Словакии - 354 329 человек.

По данным, предоставленным УВКБ властями России, в стране-агрессоре находятся 578 255 украинских беженцев, однако сложно установить, были ли они депортированы насильно или выехали добровольно.

Отметим, что беженцы не только выезжают из Украины, но и возвращаются сюда. По состоянию на 18 апреля более миллиона беженцев вернулись на родину. В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал один миллион и 60 тысяч ее граждан. Перед Пасхой количество тех, кто возвращается домой, возросло.

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