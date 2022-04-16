Федеральный министр цифровых технологий и транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что поток беженцев из Украины существенно снизился в последнее время, поэтому правительство не намерено в ближайшее время устанавливать какие-либо ограничения на прием беженцев.

Об этом он заявил в интервью RND.

"Количество беженцев, едущих в Германию на поездах, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале войны - с примерно 8200 до нынешних примерно 2500 человек в день. Однако мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предсказать ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать дальнейшей эскалации и быть готовыми. Нуждающиеся в Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии", - сказал он.

При этом Виссинг добавил, что Германия не будет "отвергать беженцев из Украины". Однако привлекать будут и другие страны ЕС.

"Мы быстро убедились, что людей, едущих из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Есть центры распределения в Ганновере и Берлине…. Если есть угроза перегрузки в соседних украинских странах, мы должны снова провести кампанию за их распространение по всему ЕС. Я нахожусь в постоянном контакте с моими европейскими коллегами", - добавил он.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.