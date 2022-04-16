В субботу, 16 апреля, идет уже 52-й день со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Ожидается наступление РФ на востоке или юге Украины. Участились обстрелы Харькова, Луганской и Донецкой области. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе.

С начала войны, о данным ООН, из Украины выехали почти пять миллионов человек. Вместе с тем люди начали возвращаться. Это заметно в Киеве. При этом власти советуют не спешить с возвращением, особенно в населенные пункты, где велись интенсивные боевые действия, и подождать еще какое-то время.

Итоги 51-го дня войны читайте в нашем материале.

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Ниже хроника событий 16 апреля. Материал обновляется.

16 апреля

09.13 С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 200 детей, еще 360 ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

09.11 Власти Германии не будут вводить ограничения на общую численность принимаемых беженцев из Украины

Об этом заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг.

09.01 Папа Римский в интервью телеканалу RAI раскритиковал преимущества, которые в Европе дали беженцам из Украины после начала войны.

"Беженцы делятся на первый и второй классы - по цвету кожи, в зависимости от того, откуда он - из развитой или слаборазвитой страны. Мы расисты, и это плохо", - заявил Франциск.

Именно "расизмом" он объяснил то, что многие страны приняли беженцев из Украины лучше, чем беженцев из других частей мира.

08.55 Дарницкий район Киева обстреляли сегодня утром Об этом сообщил Виталий Кличко.

На месте работают медики и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

В связи с новым обстрелом Кличко повторил свой призыв пока не возвращаться в Киев.

08.40 Во Львовской области только что отработали системы ПВО. Губернатор Козицкий обещает позже опубликовать детали.

08.25 Жители Николаева наблюдают столб дыма. В городе час назад закончилась очередная воздушная тревога.

08.15 Заявление Байдена о геноциде в Украине вызвало обеспокоенность у некоторых чиновников его же собственной администрации, сообщает американский телеканал NBC.

Это заявление "до сих пор не подтверждено информацией, собранной американскими спецслужбами".

Два чиновника из Белого дома заявили, что заявление Байдена затруднило работу спецслужб в этом направлении.

Отчеты разведки по Украине в настоящее время не подтверждают геноцида.

"Геноцид включает в себя цель уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы наблюдаем", — сказал телеканалу представитель американской разведки.

08.11 Ночью военные РФ нанесли удар по аэродрому в Александрии Кировоградской области. Об этом сообщает мэр города Сергей Кузьменко.

08.02 У гибели ракетного крейсера "Москва" появилось еще одно измерение.

The New York Times пишет, что в среду 13 апреля (то есть, когда украинские ракеты поразили крейсер) Пентагон затребовал у подрядчиков раскладку по числу противокорабельных ракет, которые США могли бы поставить украинцам.

"Яркая демонстрация мощи противокорабельных ракет, запущенных с побережья, показала, что запросы Украины на большее количество такого оружия были "очень пророческими", - приводит газета слова источника в Пентагоне.

07.45 Губернатор Полтавской области сообщает о "прилете" в одном из сел под Полтавой. Разрушены сооружения, один человек погиб, другой ранен.

07.40 Основное из сводки Генштаба на утро 16 апреля:

- под Изюмом противник сосредоточил до 22-х батальонно-тактических групп (более 15 тысяч военных).

- не исключена попытка выхода этой группировки в тыл сил ООС в районе Славянска.

- основные усилия РФ сосредоточены на взятии Рубежного и Попасной, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

- наносятся удары по Торецку (это уже севернее Нью-Йорка и Горловки)

идет подготовка к активизации боев за Авдеевку.в Херсонской области противник оборудует передовую линию и подводит туда новые силы с вероятной целью выйти на админграницы региона.

07.30 Один мужчина погиб в Кременной, трое женщин ранены в Личичанске после обстрелов, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

Погибшего нашли под завалами здания одного из профтехучилищ.

В Северодонецке перебит центральный газопровод. Город без воды и газа.

07.00 Сообщается о взрывах во Львове, где полчаса назад объявили воздушную тревогу.