Количество людей, которые покинули Украину с начала полномасштабной войны, приближается к 5 миллионам.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны Украину покинули 4 796 245 украинцев и около 215 000 иностранцев.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

Украинцы выезжали в следующие страны:

в Польшу выехали 2,7 миллиона украинцев;

в Румынию - почти 727 тысяч;

в Венгрию - 447 тысяч;

в Молдову - 419 тысяч;

в Словакию - 329 тысяч.

Ранее мы писали, что из-за войны более 7,1 млн человек в Украине стали внутренне перемещенными лицами.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.