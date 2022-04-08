Из-за войны более 7,1 млн человек в Украине стали внутренне перемещенными лицами. Об этом сообщает ООН в Twitter.

В организации подчеркивают, что половина из внутренних переселенцев - женщины.

"Люди больше всего нуждаются в денежной помощи, медикаментах и медицинских услугах. Международная организация по миграции (МОМ) продолжает доставлять гуманитарную помощь нуждающимся", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/ООН

Напомним, по оценкам ООН, уже более 4,17 млн человек покинули Украину за более месяца военной агрессии России.

Несмотря на то, что военные действия продолжаются, некоторые переселенцы даже возвращаются домой из-за границы. По общим оценкам, с начала российского вторжения 24 февраля в Украину вернулись более 370 000 человек.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.