В Харьковской области в результате обстрелов пострадали 15 человек, ночью войска РФ повредили газопровод
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру Харькова и по Дергачам. В Харькове и районе - 15 пострадавших.
Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в Telegram-канале.
"Ночью в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод, на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия", - сообщил он.
Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаются эвакуационные мероприятия, в частности, из Барвенково и Лозовой.
Вместе с тем он рассказал, что жители региона могут получить бесплатно гуманитарную помощь в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты".
Напомним, вчера в Харькове обстреляли крупный торговый центр на Салтовке. На площади более 2500 квадратных метров вспыхнул мощный пожар.
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