В результате обстрела российскими войсками в Харькове вспыхнул пожар в одном из торговых центров в районе Салтовки.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Суспільне Харків" со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"В результате обстрела российскими войсками в Харькове вспыхнул пожар в одном из торговых центров в районе Салтовки. Огонь охватил более 2500 квадратных метров. В 17:20 спасателям удалось остановить распространение огня. По предварительной информации, раненых нет - торговый центр не работал, людей там не было", - сказано в посте.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь с 5 на 6 апреля войска РФ обстреляли Днепропетровскую область. Снаряды попали в нефтебазу и один из заводов. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар.

А 3 апреля. как мы писали, в Минобороны РФ отчитались об атаке на Одесский нефтеперерабатывающий завод. Атака также стала причиной пожара.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.