В ночь с 5 на 6 апреля войска РФ обстреляли Днепропетровскую область. Снаряды попали в нефтебазу и один из заводов.

Об этом в Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу", - написал Резниченко.

Как уточнил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, нефтебаза, которую разбомбили сегодня ночью, находится в Новомосковске, а попавший под удар завод - в Синельниковском районе.

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