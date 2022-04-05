Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что в ночь на понедельник, 5 апреля, противовоздушная оборона (ПВО) региона сбила две российские ракеты.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также глава Днепропетровской ОВА добавил, что обломки сбитых ракет упали на одно из сел и вызвали пожар, но значительных разрушений нет. К счастью, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что экс-командующий силами НАТО в Европе считает, что следующей ключевой целью войск РФ в Украине станет Днепр.

Также сообщалось, что вчера войска РФ ударили фосфорным снарядом по городу на границе Днепропетровской и Херсонской областей.

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