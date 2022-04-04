Зеленский посетил Бучу и заявил, что Украина продолжит переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил освобожденную Бучу, которая стала местом массовых убийств мирного населения российскими оккупантами. Несмотря на зверства со стороны агрессора, Украина будет продолжать переговорный процесс с Россией, заявил глава государства.
Во время его сегодняшней поездки в Бучу корреспондент ВВС спросил у Зеленского - считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией.
"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что чем дольше Россия затягивает переговорный процесс, тем хуже это будет для них.
Напомним, в освобожденной от российских оккупантов Буче нашли братскую могилу и множество трупов на улицах. На жуткие кадры уже отреагировали в посольстве США, политики Израиля и Великобритании, президент Евросоюза, в ООН, в Германии.
Массовые убийства в Буче стали главной темой минувшего дня, которая наверняка окажет большое влияние на ход событий и на войне, и на дипломатическом и санкционном фронтах.
В Минобороны России опровергли причастность российской армии к массовым убийствам мирного населения в Буче.
Еще 30 марта в интервью "Фокусу" секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский заявил про большое количество жертв среди мирного населения, которые захоронили на территории церкви. И про эти захоронения местные жители знали и сообщали вообще с первых дней войны.
Также и 1 апреля в своем видеообращении он заявил, что по городу много трупов.
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