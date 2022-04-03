В недавно освобожденной Буче под Киевом обнаруживают огромное количество трупов гражданских прямо на улицах. В городе даже обнаружили братскую могилу.

Ужасающие фото заполнили соцсети, а правозащитники уже собирают доказательства военных преступлений РФ.

На многочисленных фото и видео убитые люди в гражданской одежде, многие со связанными руками, лежат просто на улицах города. Труп как минимум одного мужчины нашли в коллекторе.

Мэр Бучи Анатолий Федорук в комментарии AFP заявил, что в городе также нашли братскую могилу, где лежит почти три сотни расстрелянных людей. По его мнению, это те, кто пытался самостоятельно убежать из города через реку.

Минобороны Украины заявило, что эти люди были убиты российскими войсками и назвало это "новой Сребреницей" - делая отсылку к резне боснийских мусульман во время войны в Югославии.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что собрала доказательства военных преступлений в Буче, пишет Wall Street Journal.

Правозащитники заявили, что у них есть показания женщины, которая была свидетелем, как российские войска окружили пятерых мужчин и выстрелили одному из них в затылок, убив его.

"Мы зафиксировали доказанный случай массовой казни силами Российской Федерации в Буче 4 марта", — заявил представитель HRW.

Глава МИД Британии Лиз Трасс уже заявила, что эти фото лягут в основу уголовного трибунала против России за военные преступления.

Комментируя эти снимки, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывал Запад ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России, либо закрыть порты.

"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!" - написал Подоляк.

Ранее горсовет Бучи предупредил о минировании кондитерской фабрики "Делиция" и отравленном печенье.

А мэр соседнего Ирпеня рассказал о ситуации в городе: мирных жителей хоронили прямо во дворах.

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