Мэр Ирпеня Александр Маркушин провел для журналистов брифинг о ситуации в городе. Напомним, что близкий к Киеву Ирпень несколько дней назад полностью освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины.

Мэр рассказал, что возвращаться в город пока опасно: нельзя будет делать этого ещё как минимум месяц, ведь в городе проводят разминирования, разбирают старые завалы, пытаются его сделать безопасным для жизни.

Кроме того, отступающая российская армия продолжает обстрелы города.

При защите города погибли 16 парней из терробороны, 29 ранено. Относительно потери ВСУ, они уточняются. Погибли также около 200 мирных жителей. Их хоронили прямо во дворах.

Видео: YouTube/UkraineMediaCentre Kyiv

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.