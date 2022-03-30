Чиновники, депутаты, судьи и остальные категории населения, которые должны до 1 апреля подавать ежегодные электронные декларации, освобождаются от этой обязанности на время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК напоминает: подавать декларации, сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сообщения об открытии валютного счета в банке-нерезиденте во время войны не нужно. Кампания декларирования 2022 года откладывается до победы над рашистскими оккупантами", - указано в сообщении.

В НАПК добавили, что подать ежегодную декларацию за 2021 год в обязательном порядке нужно будет в течение трех месяцев после окончания военного положения.

Напомним, 21 марта глава комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что для украинцев отменили финансовый мониторинг при пополнении своих банковских счетов наличными.

Как сообщала "Страна", 15 марта Верховная Рада приняла закон №7173-д о налоговых льготах для украинцев на время военного положения. Налоговую реформу ранее анонсировал в видеобращении президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что отменяются все проверки бизнеса, внедрены максимальная дерегуляция, упрощенный учет, (НДС и налог на прибыль заменят единой ставкой в 2% от оборота), а ФОПы могут платить единый социальный взнос "по возможности".

Также "Страна" писала, что 22 марта Кабинет Министров Украины принял решение об упрощении ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа. Теперь для ввоза гуманитарки в Украину понадобится только декларация на таможенном пункте. Все остальные бюрократические процедуры отменяются.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.