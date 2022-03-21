Глава комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что для украинцев отменили финансовый мониторинг при пополнении своих банковских счетов наличными.

Об этом Гетманцев сообщил в Telegram.

Теперь банк не будет проверять источник средств, если клиент внесет на свой текущий счет сумму, равную или превышающую 400 тысяч гривен. То есть показывать документы, откуда эти деньги, будет не нужно.

Правда, банк имеет право заморозить средства, если есть подозрение, что они используются для терроризма. В этом случае их не разморозят без специального разрешения СБУ.

Ранее мы писали, что в Украине объявили кредитные каникулы на время военного положения и месяц после него.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.