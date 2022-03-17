Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает изымать в счет армии имущество тех, кто резко поднял в условиях войны цены на услуги по проживанию, транспортировку и товары.

Об этом он написал у себя в Telegram.

"Относительно информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности на пользу Украинской Армии в соответствии с законами военного времени", - написал депутат.

По словам Гетманцева, это точно не бизнес, это мародерство.

"Прошу правительство и военное руководство рассмотреть такую возможность и принять соответствующие меры", - подытожил он.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.