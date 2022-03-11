Нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого задержали и избили на блокпосту. Сам депутат сообщает, что с ним уже все хорошо.

Как утверждают в соцсетях, Куницкий якобы в ночное время подъехал на блокпост и во время проверки документов начал снимать происходящее. В результате его задержали и передали СБУ. Где именно это произошло - не сообщается.

На своей странице в Facebook депутат написал, что сейчас у него все хорошо.

"Спасибо всем кто переживал. У меня все хорошо. Ждём информацию от полиции, а после покажу как было", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве избили украинского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по боевому самбо Максима Рындовского, который тренировался в бойцовском клубе "Ахмат".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".