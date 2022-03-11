Появились подробности сегодняшнего похищения мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, как оказалось, задержали его не российские военные, а спецназ "МГБ ЛНР" по обвинению в сотрудничестве с "Правым сектором".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Само по себе примечательно, что структуры "ЛНР" действуют аж в Мелитополе (Запорожская область).

Это подтверждает ранее появившуюся информацию, что для удержания контроля над украинскими территориями и их "зачистки" на юге страны россияне используют силы "ЛДНР".

Как пишут в соцсетях на завтра собирают в городе митинг с требованием освобождения Фёдорова", - говорится в материале.

Напомним, что сегодня российские оккупанты похитили отказавшегося сотрудничать мэра Мелитополя Федорова. Враги задержали мэра Мелитополя в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг. Градоначальнику надели пластиковый мешок на голову.

Позже появилось видео похищения. На нем видно, как мэра города повели восемь вооруженных российских солдат в неизвестном направлении.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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