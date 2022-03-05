Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал Израиль за нежелание вводить санкции против напавшей на Украину России.

"Израилю - позор! Мерзкая, трусливая позиция", - написал в соцсети городской голова.

"К слову, об отсутствии намерений вводить санкции против РФ заявила сегодня и Турция. Турция на ситуации неплохо зарабатывает - с одной стороны, поставляя оружие Украине, с другой - сохраняя (и расширяя) присутствие на российском ранке после ухода оттуда западных компаний", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в субботу, 5 марта, премьер Израиля Нафтали Беннет тайно вылетел в Москву, где встретился с Путиным. После этого он позвонил президенту Украины Зеленскому и направился в Берлин к канцлеру Шольцу.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.