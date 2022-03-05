Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что российские войска вышли из Энергодара и в городе возобновлена работа всех органов власти.

Однако по данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, российские войска сейчас они контролируют периметр города и находятся на Запорожской АЭС.

"Городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара", - добавил Орлов.

Как сообщил губернатор региона Александр Старух, наличие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных негативно влияет на моральное состояние и возможность межсменного отдыха персонала станции и существенно увеличивает вероятность возникновения ошибки во время работы. Все это может привести к тяжелым радиационным последствиям.

"Изменение радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационная гамма фон находится в пределах нормальных показателей. Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 13:30 в Энергодаре возобновлены поставки отопления и горячей воды после того, как трубопроводы были повреждены в результате нападения российских оккупантов 04 марта 2022 года.

Напомним, в Энергодаре российские оккупанты не пускали сотрудников мэрии в здание горсовета.

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