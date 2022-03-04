Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 3 на 4 марта записал новое видеообращение. Он заявил, что в Энергодре российские войска расстреливают атомные блоки Запорожской АЭС в Энергодаре.

Видео опубликовано в соцсетях.

"Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы - прямо сейчас. Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оснащенные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия хочет повторить Чернобыль и уже повторяет.

"Россия хочет это повторить и уже повторяет. Но в шесть раз больше. Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: российские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Город Энергодар. Там шесть энергоблоков, шесть. В Чернобыле взорвался один энергоблок", - заявил президент.

Также он сообщил, что уже позвонил и предупредил главу Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена, премьера Британии Бориса Джонсона и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Ни одно государство, кроме России, не обстреливало атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории - истории человечества. Государство-террорист прибегло к ядерному террору... Мы не знаем, чем закончится пожар на станции. Когда будет взрыв или когда его не произойдет", - заявил Зеленский.

Он сказал также, что в Украине 15 ядерных энергоблоков, и если они взорвутся, Европу ждет гибель и эвакуация.

Кроме того, в YouTube опубликован видео-стрим с камер наблюдения запорожской АЭС. На нем видно, как от административного здания поднимается дым.

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