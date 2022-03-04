Флагман украинского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" был затоплен в первый день войны, 24 февраля, чтобы избежать его захвата российскими войсками.

Напомним, что фрегат стоял на ремонте в Николаеве и был небоеспособным.

Ранее "Страна" сообщала, что в сводке Минобороны, которую оно опубликовало утром 3 марта, говорится о том, что в направлении Одессы наблюдается движение четырех крупных десантных кораблей РФ. Они идут в сопровождении трех ракетных катеров. По данным ВСУ, Россия готовит высадку десанта около Одессы.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".