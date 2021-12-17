В Военно-морских силах (ВМВ) Украины заявили, что в 2031 году (через десять лет) хотят вывести из состава свой самый большой корабль "Гетман Сагайдачный".

Об этом сказал командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform.

"Флагманский корабль "Гетман Сагайдачный", который в 2031 году планируем вывести из состава ВМС ВС Украины". Взамен флагману придет корвет "Владимир Великий", однако окончательное решение еще не принято", - сказал он.

По словам Неижпапы, в планах ВМС Украины - достроить "Владимир Великий", а затем переименовать его в класс "Фрегат".

"Гетман Сагайдачный" же, по словам контрадмирала, в настоящее время проходит модернизацию.

"Восстановительно-модернизационные работы охватывают замену радиоэлектроники, системы управления огнем, связи, включая бортовые системы, ремонт главной энергетической установки и многое другое. В конце ремонта будет проведена подготовка экипажа к участию в операции НАТО "Морской охранник", - сказал он.

Напомним, четыре года назад Кабмин направил на ремонт и модернизацию флагмана 91 миллион гривен из-за поломки корабля. После этого судно отправили на техосмотр.

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