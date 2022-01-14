Опытно-проектный центр кораблестроения (ОПЦК) заключил с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в четверг, 13 января.

Согласно государственному контракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.

Для успешной реализации проекта центр сотрудничает с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны.

В проекте задействованы Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", "Николаевский судостроительный завод" и другие предприятия.

Ранее "Страна" сообщала, что Военно-морские силы Украины анонсировали вывод из состава флагмана "Гетман Сагайдачный" в 2031 году. В планах ВМС Украины - достроить "Владимир Великий", а затем перевести его в класс "Фрегат".

Также мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова анонсировала, что в первом квартале 2022 года Америка поставит Украине катера типа Mark VI.