Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявляет о том, что россияне захватили Суспильне.Херсон, а также передатчик Концерна РРТ (который транслирует сигналы телекомпаний).

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Telegram.

"В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Общественное вещание: Херсон". Также захвачена передаточная станция Концерна РРТ, который принадлежит сфере управления Администрации Госспецсвязи. Враг отключил эфирное вещание на захваченном объекте. Смотреть Общественное теперь можно YouTube. Будьте внимательны! Враг может распространять фейки о капитуляции и подписании мирного договора с РФ", - говорится в сообщении.

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